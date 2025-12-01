Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davası bugün Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden ele alındı. Yargıtay’ın 4 yıl 2 ay hapis cezasını bozmasının ardından dosya tekrar mahkemeye dönmüştü.

Duruşmayı aileler ve taraf avukatları takip etti. Ancak mahkeme, dosyada tamamlanması gereken bazı noktalar bulunduğunu belirterek karar vermedi. Duruşma 18 Aralık’a ertelendi. Barlasçeki’nin ailesi, sürecin uzamasına tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

İddiaya göre Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı araç, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’ne çarpmış ve genç çocuk olayda hayatını kaybetmişti. Açılan davada Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmiş, ancak bu karar Yargıtay tarafından bozulmuştu. Bunun üzerine dosya yeniden görülmeye başlamıştı.