Cep telefonu aboneliklerinde güvenliği artırmayı hedefleyen yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. Buna göre üç ay boyunca hiçbir şekilde kullanılmayan cep telefonu hatları otomatik olarak kapatılacak. Düzenleme sahte hatların ve kötü niyetli kullanımın önüne geçmek için hazırlandı.

Yabancı abonelere sıkı kimlik kontrolü

Yabancı uyruklular için özel numara dönemi de başlıyor. Elektronik kimlik doğrulaması yapamayan yabancıların kimlik ve biyometrik verileri, operatörler tarafından Göç İdaresi üzerinden teyit edilecek. Bilgileri doğrulanamayan yabancıların hatları verilen sürenin dolmasından bir ay sonra tamamen iptal edilecek. Mevcut yabancı aboneler için altı aylık bir uyum süresi belirlendi.

Operatörlere de yeni sorumluluklar getiriliyor. Abonelerin hayatta olup olmadıkları resmi makamlardan her üç ayda bir kontrol edilecek. Bunun yanında eski tip kimliklerle hat açma dönemi sona eriyor. Artık abonelik işlemlerinde kimliğe ek olarak yüz tanıma, parmak izi özeti ya da doğrulayıcı bir şifreyle kimlik doğrulaması yapılacak.

Bir kişinin üzerine sınırsız hat açılmasının önüne de geçiliyor. Yeni kurallara uymayan operatörlere her hat için 20 bin TL’ye kadar idari ceza uygulanacak.