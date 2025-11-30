Yıl sonu kapanış dönemi yaklaşırken, şirketlerde bonus ve performans ödemelerine yönelik dolandırıcılık vakalarında belirgin bir artış yaşandığı bildiriliyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş'ın haberine göre;Fraud Audit Corporation (FAC) ortaklarından Mali Müşavir – Adli Muhasebe Uzmanı Nirgün Danacı, bonus manipülasyonlarının özellikle yılın son çeyreğinde yoğunlaştığını vurgulayarak, “Bonus dolandırıcılıkları yıl sonunda zirve yapıyor” dedi. Türkiye’de milyonlarca çalışanın bonus sistemiyle değerlendirildiğini hatırlatan Danacı, hem çalışanların hem yöneticilerin bu dönemde performans göstergelerini manipüle etmeye daha yatkın olduğuna dikkat çekti. Şirketlere güçlü kontrol mekanizmaları kurma çağrısı yapan Danacı, “Zayıf takip ve kontrol, dolandırıcılığı kaçınılmaz kılar” uyarısında bulundu.

BONUS DOLANDIRICILIKLARINDA YIL SONU PİK YAPIYOR

Araştırmalara göre, bonus ve teşvik ödemelerinde yaşanan düzensizliklerin yüzde 63’ü yılın son çeyreğinde tespit ediliyor. İncelenen dosyalarda bonus manipülasyonlarının:

• %41’inin satış ekiplerinde,

• %27’sinin departman müdürlerinde,

• %18’inin operasyonel birimlerde

• %14’ünün ise üst yönetim seviyesinde

gerçekleştiği ortaya kondu.

Danacı, satış ekiplerinde riskin daha yüksek olduğunu belirterek, “Bonus teşvikleri arttıkça çalışanların dolandırıcılık yapma teşviki de artıyor. Bu, yüksek riskli bir alan ve tüm firmaların endişe duyduğu alanlardan biri” dedi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.