Hataylı Dilara İsaoğulları, çocukken ağabeyiyle yaptığı tamir işlerinin kendisine ilham verdiğini söyledi. AA muhabirine konuşan İsaoğulları, “Servise gelen bazı müşteriler, kadın bir usta görünce ‘acaba yapabilir mi?’ diye garipsiyor. Ama ekip arkadaşlarımın desteğiyle işime rahatlıkla devam edebiliyorum” dedi.

Serviste Tek Kadın Usta

45 kişilik bakım servisinde çalışan tek kadın olan İsaoğulları, araçların motor yağı, filtresi, yazılım güncellemeleri ve tamir işlerini yapıyor. Araçlarla ilgilenmenin kendisi için bir tutku olduğunu ifade eden İsaoğulları, elektrikli araçların ve modern mekanik sistemlerin de işin bir parçası olduğunu vurguladı.

Kadınların Otomotiv Sektöründe Daha Fazla Olmasını İstiyor

İsaoğulları, sektörde kadın temsilinin artmasını istediğini belirterek, “Kadınlar sevdikleri işi yapsın, ‘Orada çok erkek var, garipsenir miyim?’ diye düşünmesinler. Çalışılan ortamlar artık düzene girdiği ve sistematik olduğu için bir sıkıntı yok” dedi.

Firmanın Genel Müdüründen Destek

Firmanın genel müdürü Sevda Biçer, kadınların iş hayatındaki başarısının toplumsal ve ekonomik gelişim açısından önemine dikkat çekti. Biçer, “Türkiye’de kadınlar milletvekili, yargıç, doktor oldu; otomotiv sektöründe de neden kadın teknik danışman olmasın?” diyerek genç ustaya verdikleri desteği açıkladı.