Yüksek C vitamini ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan Samandağ biberi aralık ayında toplanacak.

Samandağ Biberinde Hasat Heyecanı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2 bin 347 dekarlık alanda yetiştirilen ve yoğun acılığıyla tanınan Samandağ biberi olgunlaşmaya başladı. Türkiye’nin en acı biberi olarak bilinen bu özel çeşit, yüksek aroması ve dayanıklılığıyla üreticilerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Samandağ biberi üreticisi Güney Sakınlı, ürünlerini tamamen doğal yöntemlerle yetiştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Biberimiz oldukça acı ve aroması sayesinde çok tercih edilen bir çeşittir. Genetik bir değişim yok, tamamen doğal üretim yapıyoruz. Ürünlerimizi Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere birçok ile gönderiyoruz. Samandağ biberini hem güzlük hem de baharlık dönemlerde yetiştiriyoruz.”

Yüksek C Vitamini ile Güçlü Bir Besin Kaynağı

Diyetisyen Özge Bolat, Samandağ biberinin besin değerine dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:

Bağışıklığı güçlendirir ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

Antioksidan içeriği sayesinde hücreleri serbest radikallere karşı koruyarak kansere karşı koruyucu etki sağlayabilir.

Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler, kilo kontrolüne yardımcı olur.

Lifli yapısı sayesinde uzun süre tokluk sağlar ve sindirimi düzenler.

Düzenli tüketildiğinde kan dolaşımını destekler, kötü kolesterolü azaltmaya yardımcı olur.

Kimler Dikkatli Tüketmeli?

Bolat, özellikle mide hassasiyeti olan kişilerin Samandağ biberini dikkatli tüketmesi gerektiğini vurgulayarak,

“Çocuklar ve gebeler bu biberi ölçülü tüketmelidir. Günlük hayatta küçük bir Samandağ biber bile vücutta olumlu etkiler yaratabilir.” dedi.

Samandağ Biberi Neden Bu Kadar Popüler?

50 bin Scoville acılık değeri

Kendine has yoğun aroma

Zayıflamaya yardımcı etkiler

Doğal üretim koşulları

Yüksek C vitamini ve antioksidan içeriği