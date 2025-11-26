Melisa SAPAZ, Ayça CİCİDURUCU

Kadın ve erkeklerde yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren stres inkontinans konusunda üroloji alanında yeni tedavi yöntemleri gündeme geliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakkı Perk, hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen bu soruna yönelik tedavi seçeneklerini ve son yıllarda öne çıkan şok dalga uygulamasını, Sonsöz'e anlattı.

Stres İnkontinans Nedir?

Kadın ve erkeklerde yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen stres inkontinans, aksırma, öksürme, gülme veya ağır kaldırma gibi durumlarda idrar kaçırma ile kendini gösteriyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakkı Perk, “Kadınlarda özellikle çok doğum yapmış kişilerde ve yaş ilerledikçe idrar tutan kaslarda tonus azalması ve hormonal değişiklikler nedeniyle bu problem sık görülüyor. Erkeklerde ise en sık radikal prostat ameliyatı sonrası ortaya çıkıyor. Ameliyatın ilk üç ayında bu durum ciddi bir sorun haline gelebiliyor” dedi

Geleneksel Tedavi Yöntemleri

Stres inkontinansın tedavisinde öncelikli olarak davranışsal yöntemler uygulanıyor. Kegel egzersizleri ve pelvik taban kaslarını güçlendirmeye yönelik uygulamalar, hem kadın hem de erkek hastaların kaslarını ideal seviyede tutmasını sağlıyor. Ayrıca bazı ilaç tedavileri, idrar tutan kasların daha iyi çalışmasına yardımcı olabiliyor.

Cerrahi yöntemler de etkili bir seçenek. Kadınlarda özellikle TBT ve TOT adı verilen askı tedavileri, idrar kanalına cerrahi destek sağlayarak yaklaşık %70-80 oranında başarı sağlıyor. Prof. Dr. Hakkı Perk, “Daha ağır cerrahiler de mevcut ancak minimal invazif yöntemler genellikle yeterli oluyor” ifadelerini kullandı

Yeni Umut: Şok Dalga Tedavisi!

Son yıllarda öne çıkan ve umut vadeden bir yöntem ise şok dalga tedavisi. Vajinal veya rektal yolla yapılan 6-10 seanslık uygulama, kaslarda ve bölgedeki dolaşımda ciddi iyileşmeler sağlıyor. Prof. Dr. Hakkı Perk, “Hiçbir ağrı, enjeksiyon veya yan etki riski yok. Hem erkeklerde hem kadınlarda stres inkontinansın yanı sıra erkek cinsel disfonksiyonu, ağrılı mesane sendromu ve kronik prostatitte de kullanılabiliyor. Bu da hastalar için büyük bir avantaj” dedi

Hastalar İçin Yeni Alternatif

Prof. Dr. Hakkı Perk, stres inkontinans tedavisinde davranışsal yöntemler, ilaç ve cerrahinin yanı sıra şok dalga uygulamasının da etkin ve güvenli bir alternatif olduğunu vurguluyor. Bu yöntem sayesinde hastalar, sosyal yaşamlarını ve günlük aktivitelerini daha rahat sürdürebiliyor.