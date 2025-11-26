Çankaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Can Güner, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 28-29-30 Kasım'da gerçekleşecek 39. Olağan Genel Kurula tüm vatandaşları davet etti.

"Şimdi iktidar zamanı"

Başkan Güner'in konuya ilişkin paylaşımı şöyle: "Kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partimizin 39. Olağan Kurultayı’nda, Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde “Şimdi iktidar zamanı” diyerek geleceğin aydınlık Türkiye’sini kuracak adımları atmak için buluşuyoruz." şeklinde konuştu.