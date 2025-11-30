Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sürerken, eski eşi Gürol Gülter sessizliğini bozdu. Gülter, çocuklarının cinayet ihtimaliyle anılmasına hem şaşkın hem de üzgün olduğunu söyleyerek yaşadıklarını paylaştı.

'AT İZİ İT İZİNE KARIŞMIŞ'

Gülter, Habertürk’ten Öznur Karslı’ya yaptığı açıklamada yaşanan sürecin kendisini derinden sarstığını belirtti. “Filmin sonunu ben de çok merak ediyorum. Çok sıkıldık. Benim de kafam karman çorman ama toz konduramıyorum. Her şey iç içe geçmiş, at izi it izine karışmış. Şoktayım” dedi.

Şüphelerin iki farklı yönden kendisini sarstığını anlatan Gülter, “Bir, ‘Ateş olmayan yerden duman çıkmaz’ diye düşünüyorum; bir de ‘Ne alaka?’ diyorum. Bu kadarı da olmaz yani” sözleriyle yaşadığı ikilemi dile getirdi.

Çocuklarıyla ilgili kuşkuların da kendisini yaraladığını vurgulayan Gülter, Tuğyan’a dair de konuştu. “Tuğyan o kadar akılsız biri değil. Hep dilindeydi, bana da dediği olmuştur ‘Allah kahretsin ya, yine mi…’ diye. Annesiyle ilgili bana söylediği şeyler de vardı” ifadelerini kullandı.

Olayın ardından gelişmeleri takip ederken büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyleyen Gülter, “Ne olup bittiğini anlayamıyorum, her şey üst üste geldi. Gerçeklerin bir an önce ortaya çıkmasını istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.