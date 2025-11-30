Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Karadeniz'de İki Ticari Gemiye Yönelik Gerçekleştirilen Saldırılar Hakkında: Karadeniz'de Gambiya bayraklı “KAIROS” ve “VIRAT” isimli ticari tankerlere yönelik dün (28 Kasım) saldırıları endişeyle karşı karşıyayız. Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde ortaya çıkan bu hadiseler, bölgesel seyir, can, mal ve çevre güvenliği açısından ciddi riskler oluşturulmuştur. Savaşın Karadeniz sathına zarar vermesi ve daha fazla uzamasının önlenmesi, ayrıca yaygın olarak bölgesel olarak ekonomik çıkarlar ve bozulmaların olumsuz etkilenmesi nedeniyle ilgili kuvvetlerle temaslarımızı sürdürmekteyiz."

Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) November 29, 2025