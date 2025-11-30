Toplantıda, iş yerleri, pazarlar ve gıda üretim tesislerinde denetimlerin daha sık ve koordineli yürütülmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, teknik kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda ABB ve ilgili kurumların iş birliği içinde çalışacağı belirtildi.

Çokakoğlu’dan Esnafa Duyarlılık Çağrısı

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, gıda güvenliğinin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Son günlerde Türkiye genelinde yaşanan gıda güvenliği sorunları nedeniyle denetimleri daha da sıklaştırma kararı aldık. Yasaların bize verdiği denetim görevlerini en etkin biçimde yerine getirmek için iş birliğimizi güçlendirmeliyiz. Gıdanın temiz, güvenilir ortamlarda hazırlanması ve satışa sunulması esastır. Esnafımızın bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz.”

Denetimler Sahada Başladı

Toplantının ardından ABB zabıta ekipleri, iş yerleri, pazar alanları ve gıda üretim tesislerinde hijyen koşullarını, ruhsat uygunluğunu ve ürün saklama standartlarını inceledi. Uygunsuzluk tespit edilen noktalara uyarılar yapıldı ve halk sağlığını riske atan işletmelere idari işlem başlatıldı.