28 Kasım 2025 Cuma günü gökyüzü hareketli; Ay’ın enerjisi ve günün açıları tüm burçları farklı şekilde etkiliyor. Aşk, kariyer, para ve kişisel yaşamda bugün hangi burçları neler bekliyor? İşte 12 burcun günlük yorumu:

Koç Burcu (21 Mart – 20 Nisan)

Bugün hızlı gelişmeler peş peşe gelebilir. İş hayatında bir karar vermek zorunda kalabilir, ani bir teklif alabilirsiniz. Aşk hayatında ise cesur bir adım sizi mutlu edebilir. Para konusunda planlı ilerlemek faydalı olacaktır.

Boğa Burcu (21 Nisan – 21 Mayıs)

Bugün sabır gerektiren bir gün. Finansal konularda temkinli olmanız gerekiyor. Geleceğe dair yeni bir hedef belirleyebilir, evle ilgili bir düzenleme yapabilirsiniz. Aşk hayatında iletişim güçleniyor.

İkizler Burcu (22 Mayıs – 21 Haziran)

Haber trafiği artıyor; telefonunuz susmayabilir. İş görüşmeleri, toplantılar ve yeni fırsatlar kapınızı çalabilir. Aşk alanında ise sürpriz bir gelişme kalbinizi hızlandırabilir.

Yengeç Burcu (22 Haziran – 22 Temmuz)

Duygusal bir gün sizi bekliyor. Geçmişten gelen bir konu tekrar gündeme gelebilir. İş hayatında sabırlı olursanız kazanç elde edebilirsiniz. Sağlık konusunda dinlenmeye zaman ayırmanız gerekiyor.

Aslan Burcu (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün parlayacağınız bir gün. Sosyal çevreniz hareketlenebilir, yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Kariyerde başarı kapıda. Aşk hayatında ise romantik bir konuşma, ilişkide ilerleme sağlayabilir.

Başak Burcu (24 Ağustos – 23 Eylül)

Plan yapmak, düzenlemek ve sorumluluk almak için ideal bir gün. İş yerinde takdir görebilir, uzun süredir beklediğiniz bir gelişme yaşanabilir. Aşk hayatında netleşme enerjisi hakim.

Terazi Burcu (24 Eylül – 23 Ekim)

Bugün enerjiniz yüksek. Seyahat planları, yeni kararlar veya kendinizi geliştireceğiniz bir adım gündemde olabilir. Aşk hayatında uyum artıyor. Maddi konularda şans sizden yana.

Akrep Burcu (24 Ekim – 22 Kasım)

Duygusal olarak yoğun bir gün. Derin düşünceler içinde olabilir, bazı kararları gözden geçirebilirsiniz. İş konusunda önemli bir haber almanız mümkün. Aşk hayatında tutku yükseliyor.

Yay Burcu (23 Kasım – 21 Aralık)

İkili ilişkiler ve ortaklıklar ön planda. Yeni bir anlaşma, yeni bir ilişki ya da beklediğiniz bir geri dönüş kapınızı çalabilir. Pozitif bir gün. Enerjinizi doğru kullanırsanız büyük fırsatlar doğabilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık – 20 Ocak)

Bugün iş odaklısınız. Sorumluluklar artabilir, ancak başarınızla göz dolduracaksınız. Sağlık konularına dikkat; yoğun tempo yorgunluk yaratabilir. Aşk hayatı sakin ilerliyor.

Kova Burcu (21 Ocak – 19 Şubat)

Yaratıcılığınız ve özgün fikirlerinizle dikkat çekiyorsunuz. Sanatsal veya teknik alanlarda başarı elde edebilirsiniz. Aşk hayatında sürpriz bir adım, ilişkide enerjiyi tazeliyor.

Balık Burcu (20 Şubat – 20 Mart)

Bugün aile ve ev konuları ön planda. Bir taşınma, yenilenme ya da aile içinde önemli bir konuşma gündeme gelebilir. Duygusal olarak hassassınız; sezgileriniz ise güçlü. Kariyerde yeni fırsatlar sizi bekliyor.