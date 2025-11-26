Usta Gazeteci Nursun Erel, çocuklar için “Babaannemin Güllü Masalları” adlı bir kitap yayınladı.

Esra Özek’in renkli ve hayal gücünü besleyen çizimleriyle hayat bulan kitap, çocukluğumuzda büyükannelerimizden dinlediğimiz o sıcak, samimi anlatımı günümüze taşıyor. Prenslerden kurbağalara, perilerden devlere ve kültürümüzün vazgeçilmezi Keloğlan’a kadar pek çok kahraman, bu kitabın sayfalarında yeniden canlanıyor.

Hem çocuklar hem de içindeki çocuğu yaşatanlar için özellikle 5-12 yaş grubuna hitap eden eser, okul öncesi dönemdeki çocuklar için ebeveynlerin okuyabileceği ideal bir uyku öncesi kitabı olma özelliği taşıyor.

SÖYLEŞİ MÜLKİYELER BİRLİĞİ’NDE

Nursun Erel, kitabın her sayfasında hepimizin çocukluğundan bugünlere yansıyan izler yaşandığını söyledi.

Mülkiyeler Birliği’nde 28 Kasım Cuma günü “Babaannemin Güllü Masalları” kitabının hem tanıtımı hem de güncel olayların değerlendirmesini yapacak bir söyleşi düzenlendi.