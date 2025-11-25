Özel, açıklamasında şunları ifade etti:

"Kadınların güvende ve özgürce yaşayabilmesi için; şiddetin, caydırıcı düzenlemelerle önleneceği güçlü bir sistemi inşa etmek gerekir. Bunu yapmak siyasi bir tercihtir."

Özel ayrıca, ülke genelinde bazı grupların güvende tutulurken, kadınlar başta olmak üzere milyonlarca insanın güvencesiz bırakılmasının siyasi tercihler sonucu olduğunu belirtti.

CHP lideri, iktidara gelmeleri durumunda İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını ve kadına yönelik şiddete karşı gerekli adımları cesaretle atacaklarını sözlerine ekledi.

Bu ülkede birileri güvende tutulurken, kadınlar başta olmak üzere milyonlar güvencesiz bırakılıyorsa, bu durum… pic.twitter.com/8U2m21zeXK — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 25, 2025