Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, papalık görevine başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye’ye yapacak. Papa, 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye’de olacak. Ziyareti sırasında Papa’ya Patrik Bartholomeos da eşlik edecek.

İkili, 28 Kasım’da İznik’e gelerek, erken Hristiyanlık tarihinin önemli toplantısı olan Birinci Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümünü kutlayacak.

Güvenlik Önlemleri Üst Seviyeye Çıkarıldı

Papa’nın ziyareti öncesi ilçede güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri, ilçe genelinde huzur ve güven uygulamalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Kontrol Noktalarında Sıkı Denetim

Kontrol noktalarında araçlar tek tek durdurularak kimlik, plaka ve sürücü belgeleri inceleniyor. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda yaya devriyeleri artırılırken, parklar, meydanlar ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde genel kontroller yapılıyor.

Şüpheli görülen kişilerin GBT sorgulaması yapılırken, sürücü ve yolculara da güvenlik bilgilendirmeleri veriliyor. İlçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için farklı noktalarda eş zamanlı denetimlerin süreceği belirtildi.