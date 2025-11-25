Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, ilçenin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde” programı kapsamında Başkan Özarslan, hemşehrilerinin talep ve önerilerini dinleyerek çözüm üretmeyi sürdürüyor.

Bu hafta program kapsamında Bademlik, Köşk, 23 Nisan ve Uyanış Mahalleleri ziyaret edilecek. Başkan Özarslan, mahalle sakinleriyle birebir görüşerek sorunları yerinde değerlendirecek.

📅 Tarih: 27 Kasım Perşembe

⏰ Saat: 18.00 – 20.00

📍 Yer: Bademlik Zümrüt Yaşam Merkezi

Programın amacı, vatandaşların ihtiyaçlarını doğrudan ilgili birimlere iletmelerini sağlamak ve belediye hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesine katkı sunmak olarak açıklandı. Başkan Özarslan, “Keçiören’in her mahallesinde vatandaşlarımızla buluşmaya, onların taleplerine kulak vermeye devam edeceğiz” mesajını paylaştı.