Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bu adımımızla birlikte multipl miyelom, hidradenitis süpürativa, dev hücreli arterit, kronik demir yüklemesi tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk. Vatandaşlarımızın sağlığa ve ilaca erişimini kolaylaştırdık. Bundan sonrasında da milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz.”

Geri Ödeme Listesine Eklenen İlaçlar

SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar arasında:

2 adet yenilikçi kanser ilacı ,

1 adet miyelofibrozis ilacı ,

1 adet tiroid kanseri tanısında kullanılan ilaç

bulunuyor. Bu düzenlemenin, özellikle kanser tedavisi gören hastalar için önemli bir destek oluşturması bekleniyor.

Tedavi Seçenekleri Güncellendi

Düzenleme kapsamında yalnızca yeni ilaçlar geri ödeme listesine eklenmedi; aynı zamanda:

Multipl miyelom

Hidradenitis süpürativa

Dev hücreli arterit

Kronik demir yüklemesi

gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara ilişkin rapor ve reçeteleme kuralları da güncellendi. Bu güncellemelerin, hekimlere daha geniş tedavi alternatifleri sunması ve hastaların tedaviye erişimini kolaylaştırması bekleniyor.

Hedef: İlaca Erişimi Artırmak

Bakan Işıkhan, açıklamasının sonunda vatandaşların sağlık hizmetlerine ve ilaca erişimini artırmayı sürdüreceklerini vurguladı.

📣Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.💊



Bu adımımızla birlikte;

👉Multıpl miyelom,

👉Hidradentitis suprivata,

👉Dev hücreli arterit,

👉Kronik demir yüklemesi… pic.twitter.com/mmxPapsYTi — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) November 25, 2025