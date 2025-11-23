Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni açılan giyim mağazasında bazı ürünler 10 TL'den satışa sunulunca izdiham yaşandı. Müşteriler, mağazaya girmek için birbiri ile yarışırken; o anlar kameraya yansıdı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu üzerinde hizmete giren mağaza, açılışa özel bazı ürünleri 10 TL'den satışa sundu. Kampanyayı duyan çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde kuyruk oluşturdu.

Kapıların açılması ile birlikte içeriye yönelen kalabalık izdihama neden olurken, mağaza çalışanları da zor anlar yaşadı.