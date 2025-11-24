1 Aralık 2025’te Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, hem lig yarışını hem de taraftar psikolojisini derinden etkileyecek bir maç olacak. Ancak her iki takımda da sakatlıklar derbiye gölge düşürüyor. Hem Galatasaray’da hem de Fenerbahçe’de kritik eksikler bulunuyor ve teknik heyetler rotasyon planlarını bu duruma göre şekillendiriyor.

2. Galatasaray’ın Sakatlık Sorunları

Wilfried Singo

Galatasaray’ın savunmasında kilit bir oyuncu olan Singo, Gençlerbirliği maçında sakatlandı. Sol arka adale grubunda Tip 2C zorlanma ve kanama tespit edildi.

Tedavi süreci başlamış durumda ve yaklaşık 3–4 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülüyor.

Bazı kaynaklara göre bu süre 1,5 aya kadar da uzayabilir.

Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu

Kaan Ayhan’ın sakatlık durumu devam ediyor; iyileşme süreci kesin değil.

Berkan Kutlu da tedavi görüyor ve derbide forma giymeme ihtimali kuvvetli.

Mario Lemina

Lemina’nın diz arka bölgesinde rahatsızlık olduğu ve ileri tetkiklerin devam ettiği bildiriliyor.

Bu, orta saha rotasyonunu olumsuz etkileyebilir.

Yunus Akgün

Yunus Akgün, takımdan ayrı fizyoterapist ve performans ekibiyle çalışıyor.

Önceki sakatlık süreçlerinin ardından derbiye yetişip yetişmeyeceği soru işareti.

Victor Osimhen

Osimhen tedavisi sürüyor.

Fiziksel durumu derbi planlamasında “şüpheli” kategoride değerlendiriliyor. Yeni Şafak’a göre derbi kadrosunda olma olasılığı düşük değil.

Roland Sallai

Gençlerbirliği ile oynanan mücadelede kırmızı kart gören Sallai de derbiye ceza nedeniyle çıkamayacak.

Bu da Galatasaray’ın kanat ve hücum seçeneklerinde eksik yaratabilir.

Kısaca Galatasaray’da derbi öncesi eksik sayısı artmış durumda: Yeni Şafak da eksik oyuncu sayısının 10’a kadar yükseldiğini belirtiyor.

3. Fenerbahçe’nin Sakatlık Durumu

Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü’nün uyluk arka adalesinde bir sorunu var.

Bu sakatlık, savunmada önemli bir kalite kaybı yaratabilir.

Bu süre derbi takvimine göre kritik; Fenerbahçe orta saha dengesini zor koruyabilir.

Sebastian Szymanski

Polonya Milli Takımı’nda oynarken sakatlanmış; adduktor bölgesinde sorun bulunduğu ve derbide forma giyip giyemeyeceği net değil.

1 Aralık 2025 derbisi, sadece lig puanları açısından değil, sakatlık cehennemi içinde oynanacak bir maç olarak öne çıkıyor. Galatasaray’ın Singo, Lemina, Osimhen gibi oyuncularda önemli eksikleri var.

Taraftarlar, teknik heyetler ve spor medyası için bu derbi sadece “şampiyonluk yarışı” değil, aynı zamanda “sakatlıktan kaçınma yönetimi” mücadelesi olacak. Okan Buruk ve Fenerbahçe teknik kadrosunun kadro derinliği ve stratejik tercihler, maç sonucunu doğrudan etkileyecek.