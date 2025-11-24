Eski milli futbolcu ve yorumcu Batuhan Karadeniz, yasa dışı bahis teşviki iddiasıyla yürütülen soruşturmanın odağına yeniden oturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle kırmızı bülten çıkarıldı, mal varlığına el konuldu ve yakalama kararı verildi.

Bu gelişme, Batuhan Karadeniz’in kariyerinin futbol sahasından sosyal medya ve bahis dünyasına uzanan tartışmalı hikâyesinde yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

2. Suçlamaların Detayı: Ne İddia Ediliyor?

Soruşturma kapsamında Karadeniz’e yöneltilen temel suçlamalar şöyle:

Sosyal medyada yasadışı bahis ve kumarı özendirici paylaşım yapmak.

Yabancı bahis sitelerinin reklamını yapmak ve bu şekilde teşvik sağlamak.

Elde edilen gelirin “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” amacıyla kullanıldığı iddiası.

3. Hukuki Kararlar: Kırmızı Bülten ve El Koyma

Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla, Karadeniz hakkında uluslararası yakalama kararı (kırmızı bülten) çıkarıldı.

Mahkeme, Karadeniz’in taşınır ve taşınmaz mallarına, banka hesaplarına, yatırım ve kripto varlıklarına el konulmasına karar verdi.

Suçlamalar arasında “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” da yer alıyor.

4. Firari Durumu: Yurt Dışına Çıkış ve Hükümetin Talebi

Karadeniz’in yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Türkiye, Interpol vasıtasıyla kırmızı bülten talebinde bulundu.

Karadeniz ise bir canlı yayında “dönünce duruma bakacağız” diyerek, yakalanma ihtimaline karşı temkinli bir duruş sergilediğini ifade etmiş.



5. Kamuoyu ve Yatırımcılar Ne Diyor?

Bu olay, özellikle spor dünyası, sosyal medya takipçileri ve bahis sektörü açısından büyük yankı uyandırdı:

Karadeniz’in bir dönemin popüler futbolcusu olması, bu tür ciddi hukuki iddialarla gündeme gelmesinin etkisini artırıyor.

Yasadışı bahis operasyonlarının ünlü isimlere yayılması, hem sosyal sorumluluk tartışmasını hem de düzenleyici baskıları yeniden ön plana çıkarabilir.

Ayrıca, mal varlığına el koyma kararı, “suçtan elde edilen kazancın aklanması” iddiasının ciddiye alındığını gösteriyor.

6. Olası Senaryolar ve Sonuçlar

Eğer Karadeniz yakalanırsa, yargılama süreci hem medya hem hukuk açısından dikkatle izlenecek.

El konulan varlıkların durumu, tazminat talepleri veya ceza boyutu açısından kritik olacak.

Bu davanın benzer vakalarda emsal teşkil etmesi muhtemel — özellikle ünlü kişiler ve sosyal medya fenomenleri bakımından.

Ayrıca yurt dışında bulunan diğer şüpheliler için de kırmızı bülten taleplerinin artması beklenebilir.

Batuhan Karadeniz’e yöneltilen yasa dışı bahis iddiaları, sadece bireysel bir mesele olmayıp spor, medya ve hukuk kesişiminde önemli bir alarm niteliğinde. Kırmızı bülten ve mal varlığına el koyma gibi kararlar, soruşturmanın ciddiyetini ortaya koyuyor.

Bu süreçte, Karadeniz’in olası dönüşü, yargı karşısındaki duruşu ve kamuoyunun tepkisi yakından izlenecek.