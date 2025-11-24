Küresel Baskılar: Fed Beklentileri Altını Aşağı Çekiyor

Yeni haftanın başında altın piyasasında en baskın etken, Fed (ABD Merkez Bankası) ile ilgili belirsizlikler. FED’e yönelik faiz indirimi beklentilerindeki zayıflama, altının ons fiyatında satışları beraberinde getiriyor.

Doviz.com’un analizine göre, Fed yetkililerinin temkinli mesajları yatırımcı güvenini sarsarken, faiz indirimi olasılığı daha temkinli fiyatlanıyor.

Bu durum, altın gibi güvenli liman varlıklarında talebin azalmasına yol açıyor.

Yurt İçi Piyasalarda Gram Altın ve Çeyrek Altın

Türkiye iç piyasasında gram altın, yeni haftaya hafif bir düşüşle başladı. Bazı kaynaklara göre gram altın 5.523 TL civarına geriledi.

Çeyrek altın ve diğer altın türlerinde de benzer bir oynaklık var; özellikle yatırımcılar kısa vadeli kâr – zarar dengesini sıkı izliyor.

Yine iç piyasada gram altının hafta başı seviyesindeki düşüş, döviz kurundaki hareketler ve küresel altın talebiyle paralel ilerliyor.

Döviz Cephesinde Dalgalanma

Döviz tarafında da haftaya temkinli bir hava hakim. Yurt içi para biriminde risk algısı, jeopolitik gelişmeler ve faiz beklentileri döviz kuruna baskı oluşturuyor.

Aynı zamanda altın-döviz ilişkisi de yeniden masaya geliyor: Dolar kurunun yükselmesi altına olan talebi artırabilirken, altındaki düşüş de dövize yönelişi tetikleyebilir. Bu dinamik, yatırımcıların hem döviz hem de altın pozisyonlarını yeniden değerlendirmesine neden oluyor.

Yatırımcı Ne Yapmalı? Strateji Fikirleri

Bu belirsiz ortamda yatırımcılar için bazı strateji önerileri şunlar:

Kısa vadeli al-sat stratejileri: Altında kısa vadeli dalgalanmalardan faydalanmak isteyenler için alım-satım fırsatları dikkatle izlenmeli.

Riskten korunma: Döviz pozisyonu almak isteyen yatırımcılar, altın ile hedge (korunma) stratejisi düşünebilir.

Temkinli bekleyiş: Fed kararları ve küresel ekonomik veriler yakından izlenmeli. Ani yön değişimlerinde hızlı tepki vermek önemli olacak.

Uzun vadeli perspektif: Altın her zaman “güvenli liman” olarak görülür; uzun vadeli portföyde altın payı değerlendirilirken jeopolitik riskler, kur riski ve faiz beklentileri göz önünde bulundurulmalı.

Olası Riskler ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Fed’in faiz kararı beklentisinde tekrar değişim olasılığı: Bu, altın üzerinde yön belirleyici olabilir.

Jeopolitik gerginlikler: Türkiye ve küresel arenada jeopolitik riskler artarsa, altına talep yeniden yükselebilir.

TL’de değer kaybı: Eğer Türk Lirası zayıflamaya devam ederse, döviz yönlü pozisyonlar cazip olabilir.

Makroekonomik veriler: Enflasyon, işsizlik, büyüme gibi veriler hem altın hem döviz için katalizör görevi görebilir.

24 Kasım 2025 itibarıyla altın ve döviz piyasaları, Fed belirsizliği, yerli para birimi riskleri ve jeopolitik dinamiklerle şekilleniyor. Altın tarafında haftaya düşüşle girilirken, dövizde temkinli bir hafta başlangıcı gözleniyor. Yatırımcılar için hem kısa vadeli fırsatlar hem de uzun vadeli stratejiler önemli bir testten geçiyor.