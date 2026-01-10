Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), farklı illerde bulunan bazı kamu taşınmazlarının satışına onay verdi. Satış kararları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstanbul, Mersin ve Ankara’daki Satışlar

Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Samandıra Mahallesi’ndeki taşınmazlar için düzenlenen ihalede, en yüksek teklifi 39 milyon 100 bin lira ile İsa Aba Nakliyat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. verdi. Taşınmazların satışının bu firmaya yapılması kararlaştırıldı.

Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi’nde yer alan ve yine Maliye Hazinesi’ne ait olan taşınmazlar ise 23 milyon 600 bin lira bedelle Binici Grup Otomotiv İnşaat Kuyumculuk Nakliyat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye satıldı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi’ndeki taşınmazın satışı da 18 milyon 500 bin lira ile en yüksek teklifi sunan Beliz Otomotiv Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye onaylandı.

Kırıkkale ve Afyonkarahisar’daki Taşınmazlar

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı olan Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesindeki taşınmaz ve üzerindeki yapılar, bütün halinde 16 milyon 750 bin lira bedelle Mahmut Saygılı’ya satıldı.

Aynı şirket adına kayıtlı Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesi Barbaros Mahallesi’ndeki taşınmaz üzerindeki yapılar ise 16 milyon 200 bin lira karşılığında Sınırlı Sorumlu Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifi’ne devredildi.

Beypazarı’nda Satış Onayı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ mülkiyetinde bulunan Ankara’nın Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi’ndeki taşınmazın satışı da 14 milyon 600 bin lira bedelle Afm Veyseloğulları İnşaat Ticaret Ltd. Şti.’ye yapılmak üzere uygun bulundu.