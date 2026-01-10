Sonsöz İhbar Hattı; 0553 386 94 83

Sonsöz ihbar hattına mesajlar gelmeye devam ediyor. Bu kez hattımıza Şanlıurfa’dan bir çiftçi ulaştı. 27 yaşındaki İbrahim Ateş, patates ve soğan ekiciliği yaparak geçimini sağlamaya çalıştığını ancak artan maliyetler ve düşük alım fiyatları nedeniyle büyük zarara uğradığını belirtti. Ateş, yaşadığı ekonomik çöküş nedeniyle borçlarını ödeyemediğini ve bu yüzden evine dahi gidemediğini, ihbar hattında Sonsöz Muhabiri Melisa Sapaz’a anlattı.

Ülkenin ekonomik sıkıntısı, alım gücünün düşüklüğü her kesimi vuruyor. Market raflarında patates ve soğanın kilosu 35 TL’den satılırken, şehirde yaşayan vatandaşlar da fiyatların yüksekliğinden şikâyet ediyor. Bir yanda “zarar ediyorum, geçinemiyorum” diyen çiftçi, diğer yanda temel gıda ürünlerine ulaşmakta zorlanan tüketici bulunuyor.

"SEDAT PEKER'E ULAŞMAK İSTİYORUM!"

Sonsöz ihbar hattına ulaşan İbrahim Ateş, kendisine bir yardım eli uzatılmasını istedi. Çaresizliğini dile getiren Ateş, hatta Sedat Peker’e seslenerek, “Battım, zarar ettim… Varım yoğum gitti… Yardım istiyorum… Patatesler, soğanlar zararına gitti…” ifadelerini kullandı.

Dip Not: Bu haberin amacı, vatandaşın sesini duyurmak; tarafsız ve ilkeli gazetecilik anlayışıyla yaşanan ekonomik sıkıntıları kamuoyuna doğru şekilde yansıtmaktır. Yapılan bu haberle, çiftçilerin ve vatandaşların içinde bulunduğu ekonomik zorluklara dikkat çekilerek, yaşadıkları sorunların bir nebze olsun görünür kılınması hedeflenmiştir.