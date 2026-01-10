Olay, saat 22.30 sıralarında Cibali Mahallesi Cibali Mescidi Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki motosiklette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, motosikletin yanındaki minibüse sıçradı. Yangında zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana gelirken, mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Alevlerin sardığı motosiklet kullanılamaz hale gelirken, minibüste hasar oluştu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)