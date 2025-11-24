Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde bugün LGBTİ+ ve kadın hakları için toplanan öğrencilerin gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında gerginlik çıktı. Öğrencilerin bildirdiğine göre yürüyüş devam ederken kampüse ülkücü görüşe sahip bir grubun da gelmesiyle taraflar arasında tartışma ve arbede yaşandı.

Kampüste bulunan öğrenciler, polis ekiplerinin kampüste yoğun şekilde konuşlandığını ve gün boyunca alanda kalacaklarının kendilerine bildirildiğini aktardı. İddiaya göre karşıt görüşlü grup, “solcuları nizamiyeden çıkarmayacağız” şeklinde söylemlerde bulundu.

Yaşanan gerginlik nedeniyle kampüs içinde güvenlik önlemleri artırıldı. Olaylarla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.