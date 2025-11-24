TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Komisyonun ilk dakikalarına, CHP’li milletvekillerinin et ve süt ürünleri ithalatına yönelik protestosu ve Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan’a ilişkin suçlamalar damga vurdu.

"Macaristan'da şirket" tartışması komisyonu gerdi

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan’da bir şirkete ortak olduğuna yönelik iddialar, oturum başlamadan tansiyonu yükseltti. Genel Müdür Taylan’ın komisyona gelip sadece kendisini tanıtması üzerine CHP’li milletvekilleri sert tepki gösterdi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Taylan’a şu sözlerle yükledi:

“Buraya gelip kendini tanıtıp sadece ‘Genel Müdürüm’ demekle olmaz. Macaristan’da şirket açtığınızı, oraya vergi ödediğinizi de söyleyeceksiniz. Mücahit kalk ayağa, sen mücahit misin müteahhit misin söyle. Bu ülkenin et ithalatından para kazanıyor musun, kazanmıyor musun anlat. Halk bunları bilmek zorunda.”

Bu sözlerin ardından komisyon salonunda gerilim tırmandı. Alp ile AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı arasında sert bir tartışma yaşandı. İki milletvekili birbirine yürümeye kalkınca araya diğer milletvekilleri girdi. Gerginlik büyüyünce Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı salonu terk etti, oturum başlamadan ara verildi.

Tansiyon düşmedi, komisyon tekrar açıldı

Aranın ardından Bakan Yumaklı komisyona geri dönerek Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2026 bütçe sunumunu yaptı. Ancak sunum boyunca CHP’li milletvekilleri sık sık söz isteyerek Bakan’a ve Et ve Süt Kurumu’na yönelik eleştirilerini sürdürdü. Et ithalatı tartışması yeniden gündeme gelince ortam bir kez daha gerildi.

Bakan Yumaklı, ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan hakkındaki Macaristan'da kurduğu rt ithalatı iddialarını, “Et ithalatı ile ilgili bir durum söz konusu değildir. Bir gram bile satış olmamıştır" diyerek yalanladı.

CHP’den kapsamlı tarım eleştirisi

Bakanın açıklamalarının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, tarım ve hayvancılık politikalarına ilişkin kapsamlı eleştirilerde bulundu. Günaydın; tarım, gıda, mera, yem, soya ve hayvancılık sektörlerindeki sorunlara dikkat çekerek, ESK yönetimi ve ithalat politikalarının üreticiyi zora soktuğunu savundu.