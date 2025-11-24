Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"Tüm öğretmenlerimize minnettarız"

Başkan Şahin'in konuya ilişkin paylaşımı şöyle: "Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, geleceğimizi emekleriyle şekillendiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum. Çocuklarımızın hayatına dokunan, sabır ve özveriyle geleceği inşa eden tüm öğretmenlerimize minnettarız." şeklinde konuştu.

Öğretmenler Günü neden kutlanır?

Öğretmenler Günü, toplumların eğitimine, kültürüne ve geleceğine yön veren öğretmenlere teşekkür etmek, onların emek ve fedakârlığını hatırlamak için kutlanır. Öğretmenlik, sadece bir meslek değil; nesilleri yetiştiren, değerler kazandıran, bireylerin hayatına yön veren önemli bir görev olarak kabul edilir. Bu nedenle birçok ülkede öğretmenlere özel bir gün ayrılmıştır.