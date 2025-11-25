Olay, sabah saatlerinde Çınarönü Mahallesi, Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre; kantinde satılan profiterolü yiyen öğrenciler kısa süre içinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı.

Öğrenciler Hastaneye Kaldırıldı

Durumu fark eden öğretmenler, hemen sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ambulanslarla 8 öğrenci, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Veliler Tatlıların Tarihine Tepkili

Veliler, kantinde satılan profiterollerin son kullanma tarihinin geçtiğini iddia ederek şikayette bulundu. Olayla ilgili resmî inceleme başlatıldı.