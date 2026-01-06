Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa giren hafif ticari araç, aniden yola fırlayan 2 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Yere düşen çocuk, aracın altında metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan çocuğun, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.