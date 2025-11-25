Aksakal’dan Sert Hatırlatma: Teslim Ettiğimiz Terörist Başına Bugün Ziyaret Yarışı Var
Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Evci Mahallesi’nde meydana geldi. 20 yaşındaki Gökhan Koç’tan haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine eve gelen ekipler, Koç’u başından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Koç’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Gökhan Koç’un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
