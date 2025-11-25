Mortgage Matchup Center’da oynanan mücadelede yaklaşık 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve 1 blok ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Rockets’ta:

Amen Thompson: 28 sayı

Aaron Holiday: 22 sayı

İki oyuncu da yüksek skor katkısıyla takımın 11. galibiyetine imza attı ve Rockets, Batı Konferansı’nda 4. sıradaki yerini korudu.

Suns tarafında ise:

Dillon Brooks: 29 sayı

Devin Booker: 18 sayı

Bu performanslar, ekibin sezonun 7. mağlubiyetini engellemeye yetmedi.

Detroit Pistons’tan Üst Üste 13. Galibiyet

NBA’de çıkışını sürdüren Detroit Pistons, deplasmanda karşılaştığı Indiana Pacers'ı 122-117 mağlup ederek üst üste 13., bu sezon ise 15. galibiyetine ulaştı. Pistons, bu sonuçla Doğu Konferansı liderliğini pekiştirdi.

Pistons’ta:

Cade Cunningham: 24 sayı, 11 ribaunt

Jalen Duren: 17 sayı, 12 ribaunt

Pacers’ta:

Pascal Siakam: 24 sayı

Jarace Walker: 21 sayı

Ev sahibi ekip, sezonun 15. yenilgisini aldı.

Nikola Jokic’ten Bir Triple-Double Daha

Denver Nuggets, FedExForum’da oynanan mücadelede Memphis Grizzlies'i 125-115 mağlup etmeyi başardı.

Maça damgasını vuran isim ise yine Nikola Jokic oldu. Sırp yıldız:

17 sayı

10 ribaunt

16 asist

ile bu sezon oynadığı 17 maçta 10. kez triple-double yaptı.

Nuggets’ta ayrıca:

Jamal Murray: 29 sayı

Peyton Watson: 27 sayı

Grizzlies’te:

Jock Landale: 26 sayı

Jaylen Wells: 22 sayı

Bu performanslar, ev sahibinin sezonun 12. mağlubiyetini engelleyemedi.