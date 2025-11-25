Mortgage Matchup Center’da oynanan mücadelede yaklaşık 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve 1 blok ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Rockets’ta:
-
Amen Thompson: 28 sayı
-
Aaron Holiday: 22 sayı
İki oyuncu da yüksek skor katkısıyla takımın 11. galibiyetine imza attı ve Rockets, Batı Konferansı’nda 4. sıradaki yerini korudu.
Suns tarafında ise:
-
Dillon Brooks: 29 sayı
-
Devin Booker: 18 sayı
Bu performanslar, ekibin sezonun 7. mağlubiyetini engellemeye yetmedi.
Detroit Pistons’tan Üst Üste 13. Galibiyet
NBA’de çıkışını sürdüren Detroit Pistons, deplasmanda karşılaştığı Indiana Pacers'ı 122-117 mağlup ederek üst üste 13., bu sezon ise 15. galibiyetine ulaştı. Pistons, bu sonuçla Doğu Konferansı liderliğini pekiştirdi.
Pistons’ta:
-
Cade Cunningham: 24 sayı, 11 ribaunt
-
Jalen Duren: 17 sayı, 12 ribaunt
Pacers’ta:
-
Pascal Siakam: 24 sayı
-
Jarace Walker: 21 sayı
Ev sahibi ekip, sezonun 15. yenilgisini aldı.
Nikola Jokic’ten Bir Triple-Double Daha
Denver Nuggets, FedExForum’da oynanan mücadelede Memphis Grizzlies'i 125-115 mağlup etmeyi başardı.
Maça damgasını vuran isim ise yine Nikola Jokic oldu. Sırp yıldız:
-
17 sayı
-
10 ribaunt
-
16 asist
ile bu sezon oynadığı 17 maçta 10. kez triple-double yaptı.
Nuggets’ta ayrıca:
-
Jamal Murray: 29 sayı
-
Peyton Watson: 27 sayı
Grizzlies’te:
-
Jock Landale: 26 sayı
-
Jaylen Wells: 22 sayı
Bu performanslar, ev sahibinin sezonun 12. mağlubiyetini engelleyemedi.