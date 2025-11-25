Abbas SATIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'de düzenlenen haftalık grup toplantısında önce öğretmenler gününü kutladı ve dereceye girmesine rağmen atanamayan öğretmenlere bir hak daha tanınması gerektiğini belirterek, “Mutsuz, umutsuz ve huzursuz öğretmen kaygılı ve aklı nesillerin maalesef hazırlayıcısı olacaktır. Ümidim ve dileğim, atanamayan tek bir öğretmenimizin dahi kalmamasıdır. Mülakatlarda elenen 1611 öğretmen adayımızın haklarının iadesi, 2024 KPSS'de dereceye giren öğretmen adaylarımıza ek kontenjan tanınması gerekir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şunları söyledi:

“Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı tabutlarını önümüzde taşıyalım. Diyorlar ki analarımız ağlasın, nasıl olsa ağlayanlar onlardan değil. Tahakkümün zincirleri kırılıyor, bundan korkuyorlar. Terörün bitmesi ile eşzamanlı olarak barış kuşağının iç cephemizi saracak olmasından rahatsızlık duyuyorlar. Türk ile Kürt’ü düşman etmek üzerine kurulmuş 1,5 asırlık emperyalist komplo yerle yeksan ediliyor, bundan dolayı uyuşmuş vicdanlarıyla son kozlarını oynuyorlar. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ve devletinin tavizsiz kararıdır.”

“KORKAKLIKTIR”

İmralı’ya gitmeyen, başta CHP olmak üzere diğer partileri eleştiren ve korkaklıkla suçlayan Devlet Bahçeli, “Neymiş, bizi yargılayacaklarmış, neymiş suç işliyormuşuz. Siz yargılasanız yargılasanız cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. Şu yaşımda mertçe haykırıyorum, yeter ki Türk milleti barış bulsun, yeter ki terör hayatımızdan sökülsün, atılsın, bizim sonumuz varsın, dar ağacı olsun.” diye konuştu.

TARİHİ GELİŞME

Geçtiğimiz Cuma günü İmralı'ya gitmek üzere, nitelikli çoğunlukla aldığı karar doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve DEM Parti'den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir. Bu vesileyle Fethi Yıldız ile diğer milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum.”

“KORKAKLAR HAYATI SEVER”

Cumhuriyet Halk Partisi ve komisyonda bulunan diğer partiler İmralı'ya gitmekten sarf-ı nazar etmişler, varsın etsinler. Hiç sorun değil. Onun bunun ağzına bakarak izin arasaydık, böylesi ağır bir sorunu bırakın konuşmayı, yerimizden bile kıpırdayamazdık. Korkaklar yalnızca hayatı seyreder. Biz seyirci değiliz.

Köklere, kökenlere bakmayız. Biz inançlara, mezheplere ayırmayız. Bölmeyiz, parçalamayız, dağıtmayız. Bayrağa saygı var mı, ona bakarız. Millete hürmet var mı, ona bakarız. Bizim çağrımız milli onurun çağrısıdır. Bizim çağrımız, Terörsüz Türkiye'nin yeni yüzyılda hüküm veren hükümdar olan Türk milletinin çağrısıdır.