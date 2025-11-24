Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin hakkında verilen soruşturma izni kararına itiraz ederek dilekçesini İçişleri Bakanlığına sundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB’nin konser harcamalarına yönelik soruşturma kapsamında, iddianame tanziminden sonra Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında, “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” iddialarını değerlendirerek İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etmişti. Bakanlık, Yavaş ve Uzunoğlu hakkında soruşturma izni vermişti.

Edinilen bilgiye göre, Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığına sunduğu itiraz dilekçesini, Danıştay Birinci Daire Başkanlığına iletilmek üzere teslim etti.

Soruşturmanın geçmişi

Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına göre, ABB’de 32 konser hizmet alımında toplam 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara yol açıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül’de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirilerek savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 5 şüpheliyi “zimmet” ve “kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak”suçlarından tutuklarken, 9 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

Soruşturma tamamlanarak, 5’i tutuklu toplam 14 sanık hakkında “nitelikli zimmet” suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle 59 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.