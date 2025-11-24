Son dönemde UzakŞehir filmiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü aktör Ozan Akbaba, reklam dünyasının da gözdesi haline geldi. Performansı, karizması ve düzgün aile yaşamıyla güven veren isimler arasında ön sıralarda yer alan Akbaba, son olarak dev bir reklam anlaşması imzaladı.

Finans sektörünün yeni yüzü

Başarılı oyuncu, sektöre güçlü bir giriş yapmaya hazırlanan bir finans şirketinin reklam yüzü oldu. Önümüzdeki haftalarda reklam filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Akbaba, geçtiğimiz hafta da Türkiye tanıtım filmi “Go Türkiye” için partneri Sinem Ünsal ile kamera karşısına geçmişti.