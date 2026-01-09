“Perperişan” Şarkısı Nedeniyle Yargılanıyor

T24’ten Can Öztürk’ün duruşma salonundan aktardığı bilgilere göre; Şarkıcı Mabel Matiz, “Perperişan” adlı şarkısı nedeniyle “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla bugün İstanbul’da hakim karşısına çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Matiz hakkında 3 aydan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

Hakimden Dikkat Çeken Soru

Duruşmada hakimin Mabel Matiz’e yönelttiği

“Bu şarkı bir erkeğe mi yazıldı?” sorusu, salonu olduğu kadar kamuoyunu da şaşırttı.

Bu soruya Matiz’in verdiği yanıt ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Mabel Matiz: “Bu Soru Üzücü ve Kalp Kırıcı”

Ünlü sanatçı, söz konusu soruya şu ifadelerle karşılık verdi:

“Bu soruyu üzücü ve kalp kırıcı buluyorum. Bu soruyu bir arabesk şarkıcısı söylese aynı soruyu soramayacaktınız. Herkes herkes için söyleyebilir. Bunun sınırını benim koymam haddime değil.”

“Şarkının Müstehcen Olduğunu Düşünmüyorum”

Hakim tarafından yöneltilen,

“Cici toy bebe, sal kuşu hanesine, yanmalı hangisine sözleri ne anlama geliyor?” sorusuna da ayrıntılı yanıt veren Matiz, şarkının halk edebiyatına dayandığını vurguladı.

Matiz savunmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu şarkıyı 1,5 yıl önce yazdım. Halk edebiyatına özenerek yazılmış bir eserdir. Sosyal medyada köpürtüldüğü gibi bir anlam yoktur. Çocuklar ve gençler benim için çok önemlidir. Müstehcen bir niyetim kesinlikle yoktur.”

“TRT’de Yayınlanan Türkülerle Aynı Kaynaktan”

Şarkının sözlerinde geçen ifadeleri de tek tek açıklayan Matiz:

“Cici toy bebe” ifadesinin yetişkin bir bireyi anlattığını,

“Kuş” kelimesinin halk edebiyatında kısmet anlamına geldiğini,

Şarkının TRT’de hâlâ yayınlanan türkülerin söz geleneğinden geldiğini söyledi.

“Bu şarkının müstehcen olduğunu düşünmüyorum. Gözü kara bir aşığın aşkının büyüklüğünü anlatıyor.” dedi.

Duruşma Kamuoyunda Geniş Yankı Buldu

Mabel Matiz’in savunması ve özellikle hakimin sorduğu soru, sosyal medyada ve sanat çevrelerinde ifade özgürlüğü ve sanatta ayrımcılık tartışmalarını da beraberinde getirdi.