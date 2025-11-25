Olay, gece saatlerinde Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerinde bulunan Hacı Şeyhmus Can Apartmanının ikinci katındaki dairede meydana geldi. Uzun süre haber alınamayan Kaya ailesi için endişelenen komşular, mahalle muhtarıyla birlikte kapıyı açarak içeri girdi.

Eve girenler, Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve küçük kızları Samyeli Kaya’yı başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu.

3 Kişi Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede aile bireylerinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, ölüm nedenine ilişkin tüm ihtimalleri değerlendirirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.