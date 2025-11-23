Yangın, denetimlerde eksiklik tespit edilen ve 1’inci Bölge’de kapatılan otelin kafe-restoran bölümünde mangaldan sıçrayan kıvılcımların süs bitkilerini tutuşturmasıyla başladı. Olay sırasında otelde görevli personel ve kayak malzemesi çalışanları bulunuyordu. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm oteli sardı. Dumandan etkilenen 9 kişi tahliye edilirken, Üsta ailesi hayatını kaybetti.

Bilirkişi Raporu ve Ailenin Tepkisi

Bilirkişi raporunda, yangının çıktığı kafeyi kiralayan Üsta’nın şirketi ‘asli kusurlu’ bulundu. Ancak Üsta ailesi ve avukatları, kafenin işletmesinin başka bir şirkete ait olduğunu belirterek, raporun hukuka aykırı ve çelişkili olduğunu savundu. Avukat İsmail Eray Çokal, “Dosyada iki çelişkili rapor var ve bu şekilde iddianame hazırlanması imkansız. Yeni bir heyet ve ek rapor alınması zaruridir” dedi.

Otel Sahiplerinin Tazminat Talebi

Yangının ardından otel sahipleri, Üsta ailesinden yaklaşık 10 milyon dolarlık tazminat talep etti. Aile, kafenin işletmesinin Yahya Üsta’ya ait olmadığını vurgulayarak, adaletsizliğe tepki gösterdi.

Ailenin Açıklamaları

Feride Gündüz : “Ölmüş, günahsız bir insanı suçlu göstermek hangi vicdana sığar? Kardeşim bar ve kafeyle alakalı değildi.” Binanın teras katındaki kafede yangın İçeriği Görüntüle

Leyla Yıldız : “Yangını Yahya Hoca’nın üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Yetkili insanları vicdana davet ediyorum.”

Maile Üsta: “Ağabeyimin yangınla ilgisi yoktu. Kat çalışanları mangal yakıp yangına sebep oldu. Biz odada uyuyorduk.”

Soruşturma sürerken, otel Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi ve jandarma çevrede güvenlik önlemleri aldı.