İddiaya göre, hükümlülere akşam yemeğinde hazır konserve balık verildi. Yemeğin ardından çok sayıda hükümlü mide bulantısı ve kusma şikayetiyle revire başvurdu.

Açık cezaevinde 141 hükümlü çeşitli hastanelere sevk edildi; 127'si taburcu edilirken 14 kişinin tetkiklerinin sürdüğü belirtildi.

Kampüs içindeki 1 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 73, 2 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 52 hükümlüde benzer şikayetler görüldü ve bu grup da ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Sahra Hastanesinde Tarama Çalışmaları Sürüyor

Cezaevi kampüsü içinde kurulan sahra hastanesinde, sağlık ekipleri tarama ve kontrollerini sürdürüyor. Yetkililer, olayın kesin nedeninin araştırıldığını ve zehirlenme şüphesinin öncelikli olarak değerlendirildiğini açıkladı.