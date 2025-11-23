25 yıl önce Ankara Cebeci Ortaokulundan mezun olan Erkan Köremezli ve Tülay Gönül iki genç unutamadıkları Türkçe öğretmenleri Gülten Karmış’ı buldular ve öğretmenler gününü kutladılar.

Dikmen Huzurevinde kalan Öğretmen Gülten Karmış, öğrencilerini karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı.

Erkan Körmezli Elektrik ve Elektronik Yüksek Mühendisi, Tülay Gönül’ün ise İşletme mezunu olup büyük bir şirketin sorumlusu olduğunu belirten iki genç, “Hayatta başarılı olduk ise bunda Türkçe öğretmenimiz Gülten Öğretmenin büyük payı vardır. Öğretmenimizi uzun bir süredir arıyorduk. Huzurevinde kaldığını öğrenince Öğretmenler günü kutlamak istedik” dediler.

Ankara’nın çeşitli okullarında 40 yıl öğretmenlik yaptığını söyleyen Gülten Karmış “Öğrencilerimin anlamlı günde ziyaret etmeleri beni çok mutlu etti. Türkçe dersi verdiğim okullarda okuyan bir çok öğrenci hayatlarında hep başarılı olmuşlardır” diye konuştu