NGM’nin merakla beklenen yeni dizisi “Serseri Aşıklar”, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı dizide başrol karakterleri Karan ve Leyla’yı genç kuşağın başarılı isimleri Ekin Koç ve İlayda Alişan canlandıracak.

Bodrum’da çekilecek ve ATV’de yayınlanacak

Bodrum’un eşsiz atmosferinde çekilecek olan dizinin yönetmenliğini Serkan Birinci üstlenecek. Güçlü bir aile dramasını ekranlara taşıyacak olan “Serseri Aşıklar”, yeni yılda ATV’de izleyiciyle buluşacak.