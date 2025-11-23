2025 Formula 1 sezonunun 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix’si, TSİ bu sabah koşuldu. Yarışı Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Ancak yarış sonrası yaşanan gelişmeler şampiyona dengelerini değiştirdi.

McLaren Pilotları Diskalifiye Edilebilir

İkinci sırada bitiren Lando Norris ve dördüncü olan Oscar Piastri, FIA’nın teknik incelemesi sonrası yarıştan diskalifiye edilebilir. McLaren araçlarının taban kısmında izin verilen ölçünün (9 mm) üzerinde aşınma tespit edildiği iddia edildi. Bu karar, şampiyonluk mücadelesinde büyük bir şok etkisi yaratacak.

Mercedes Podyuma Çıktı

Diskalifiye sonrası sıralama değişti:

Mercedes pilotu George Russell , ikinciliğe yükselebilir

, ikinciliğe yükselebilir Takım arkadaşı Kimi Antonelli, üçüncü sıradan podyuma çıkabilir.

Şampiyona Tablosu Kızışacak

Bu gelişmeyle birlikte Verstappen ve Piastri’nin puanları eşitliyor. Her iki pilot da lider Lando Norris’in 24 puan gerisinde olacak. Sezonun bitimine yalnızca iki yarış kala, şampiyonluk mücadelesi daha da heyecanlı bir hale gelecek.