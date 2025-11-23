Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, depremde yaşamını yitiren rehber öğretmen Fatih Elmas (42), öğrencileri ve mesai arkadaşları tarafından mezarı başında anıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen İslahiye ilçesinde çeşitli okullarda görev yapan 39 öğretmen hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan Fatih Elmas, oğlu Muhammed Salih (8) ve annesi Rezzan Elmas ile birlikte hayatını kaybetti. Depremden 14 ay sonra, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Elmas'ın görev yaptığı İslahiye Anadolu Lisesi’ndeki konferans salonu yenilenip, Elmas’ın adı verildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, meslektaşları ve öğrencileri, Fatih Elmas'ı mezarı başında andı. Elmas için dualar edildi, öğrencileri mezarına çiçek bıraktı.

‘ÇOK SEVDİĞİMİZ ÖĞRETMENİMİZİ KAYBETTİK’

İslahiye Deprem Şehitliği'nde Elmas'ın mezarını ziyaret ettiklerini söyleyen İslahiye Anadolu Lisesi Okul Müdürü İsmail Durmuş, "24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle, okulumuzun rehberlik öğretmeni deprem şehidi Fatih Elmas hocamızın kabrini öğretmen ve öğrencilerimizle ziyaret ediyoruz. Okulumuzda öğretmen ve öğrenciler arasında sevilen ve sayılan bir hocamızdı. 'Öğretmenler Günü'nü her zaman neşeyle kutluyorduk. 6 Şubat 2023 depreminden sonra 'Öğretmenler Günü' bizim için hüzün ve yasa dönüşen anma günü oldu. Çok sevdiğimiz öğretmenlerimizi kaybettik" dedi.

12'nci sınıf öğrencisi Meryem Çiçek ise öğretmenlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatarak, "Öğretmenimizi okulda sevmeyen hiç kimse yoktu. Herkes onu bir ağabeyi gibi görürdü. Yanına gittiğimizde bizi bıkmadan usanmadan dinler, dertlerimize ortak olur, her zaman yanımızda olurdu. Fatih Elmas hocamız ile birlikte deprem şehidi tüm öğretmenlerimizin mekanları cennet olsun" diye konuştu.