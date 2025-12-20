Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’ne katıldı. Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi’nde düzenlenen törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, sanayi ve ticaret odası temsilcileri ile çok sayıda iş insanı da iştirak etti.

Törende konuşan Bakan Kacır, küresel ölçekte yaşanan dönüşüm sürecinde yapay zekâ ve dijital teknolojilerin işletmeler için belirleyici hale geldiğini vurguladı. Yapay zekâyı etkin biçimde kullanan firmaların rekabet gücünü artırdığını belirten Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye’yi dijital dönüşüm alanında daha güçlü bir noktaya taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

“Dijital dönüşüm rekabetin anahtarı”

Kacır, küresel ekonomide ağırlık merkezinin doğuya doğru kaydığını ve bu süreçte rekabetçi büyümenin dijitalleşmeden geçtiğini dile getirdi. Serbest ticaret anlayışının yerini korumacılık ve yerinde üretime bıraktığı bir döneme girildiğini belirten Kacır, tedarik zincirlerinin küresel krizler ve bölgesel çatışmalar nedeniyle yeniden şekillendiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin bu yeni sürece hazırlıklı olduğunu söyleyen Bakan Kacır, son 23 yılda güçlü bir sanayi altyapısının oluşturulduğunu, esnek üretim kabiliyeti ve lojistik avantajlarla küresel dönüşümden güçlenerek çıkıldığını kaydetti.

“Sanayide katma değer 241 milyar dolara ulaştı”

Türkiye’nin birçok sektörde dünya ve Avrupa liderleri arasında yer aldığını ifade eden Kacır, sanayi üretiminde yaratılan katma değerin 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Yıllık ürün ihracatının da 36 milyar dolardan 270 milyar doların üzerine çıktığını belirten Kacır, Türkiye’yi daha rekabetçi ve yüksek katma değerli üretim yapan küresel bir sanayi gücü haline getirmekte kararlı olduklarını vurguladı.

“KOBİ’lere 300 milyon avroluk dijital dönüşüm desteği”

Yapay zekâ ve dijital teknolojilerin üretim süreçlerine entegrasyonunun önemine değinen Bakan Kacır, Dijital Dönüşüm Destek Programı’nı hayata geçirdiklerini açıkladı. Bu kapsamda, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan sağlanan 300 milyon avroluk kaynağın KOSGEB aracılığıyla KOBİ’lerin dijital dönüşüm projelerine yönlendirildiğini söyledi.

Ayrıca, Sektörel Gelişim Merkezleri (SEGEM) Destek Programı ile dijital, yeşil ve yalın dönüşümü hızlandıran merkezlerin kurulmasına 10 yıl süreyle geri ödemesiz destek sağlanacağını aktardı.

“HIT-30 ile ileri teknoloji yatırımları hızlanıyor”

Bakan Kacır, HIT-30 İleri Teknoloji Yatırım Programı kapsamında bugüne kadar 4,5 milyar dolarlık yatırımın ülkeye kazandırılması için adımlar atıldığını belirterek, yapay zekâ, kuantum teknolojileri ve endüstriyel robotlar alanında Türkiye’yi küresel bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.