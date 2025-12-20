Diyarbakır’da meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı Şükürlü Mahallesi yakınlarında, Bismil-Diyarbakır kara yolu üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 ADC 444 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Çiftçi’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Çiftçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü gözaltına alındı

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ali Çiftçi’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Çiftçi’nin cansız bedeni, olay yerinde gerçekleştirilen incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.