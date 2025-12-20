Keçiören Belediyesi, Avrupa Birliği projeleri alanında yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Keçiören Belediyesi Avrupa Birliği Projeleri Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilen “Erasmus+ Projeleri Bilgilendirme ve Deneyim Paylaşımı Günü”, katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı.

Program, Keçiören Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilirken, etkinlikte Erasmus+ Programı’nın yapısı, güncel başvuru çağrıları ve proje hazırlık aşamalarına ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, proje başvuru süreçlerinden uygulama aşamasına kadar pek çok konuda bilgilendirildi.

Belediyenin proje tecrübeleri paylaşıldı

Etkinlik kapsamında, Keçiören Belediyesi’nin bugüne kadar hayata geçirdiği Erasmus+ ve diğer Avrupa Birliği destekli projelerden elde edilen tecrübeler aktarıldı. Proje yazımı, uluslararası ortaklıkların kurulması, proje uygulama süreçleri ve sürdürülebilirlik başlıklarında iyi uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşıldı.

Bilgilendirme ve deneyim paylaşımı odaklı düzenlenen program sayesinde katılımcılar, Avrupa iş birliği olanaklarını yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinliğin sonunda programa katılan gençlere katılım belgeleri takdim edildi.

Keçiören Belediyesi Avrupa Birliği Projeleri Ofisi’nin, yerel düzeyde proje geliştirme kapasitesini artırmaya ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürmesi planlanıyor.