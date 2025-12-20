Malatya’da meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil trambüs hattına ait direğe çarptıktan sonra yol kenarına savruldu. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Çamurlu Mahallesi’nde yaşandı. M.D. idaresindeki 23 AFH 115 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak trambüs direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yol kenarına savrularak durabildi.

Yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü M.D. ile yolcu olarak bulunan V.E.B., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

Ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi. Yaralılardan sürücü M.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.