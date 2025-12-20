Çankaya Belediyesi, kadınların üretim gücünü desteklemek ve emeklerini görünür hale getirmek amacıyla Yılbaşı Kermesi kurdu. Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu’nda 18-19 Aralık tarihlerinde düzenlenen kermeste, kadın üreticiler el emeği ürünlerini satışa sunarak gelir elde etme imkânı yakaladı.

Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü yer almasını hedefleyen belediye, bu organizasyonla kadın girişimcileri Başkentlilerle buluşturdu. Kermes, hem üretici kadınlara destek oldu hem de vatandaşlara yılbaşına özel, el yapımı hediyelere ulaşma olanağı sağladı.

El emeği ürünler yoğun ilgi gördü

Yılbaşı Kermesi’nde çanta ve deri ürünler, takılar, amigurumi oyuncaklar, heykeller ve tablolar gibi birçok el yapımı ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yeni yıla özel hazırlanan dekoratif objeler de kermese gelenlerden yoğun ilgi gördü.

Yeni yıl alışverişine anlamlı dokunuş

Çankaya Belediyesi’nin özel günlerde hayata geçirdiği bu tür kermesler sayesinde, kadınlar emeklerini gelire dönüştürürken, vatandaşlar da alışverişlerini kadın üreticilerden yaparak dayanışmaya katkı sağladı. Kermes, kadın emeğini destekleyen yapısıyla yeni yıl alışverişine ayrı bir anlam kattı.