Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, serbest bırakılmasının ardından ilk açıklamayı ikas Eyüpspor-Fenerbahçe maçının sonrasında yaptı. Saran, "Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok" dedi.

‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından bu akşam oynanan Eyüpspor – Fenerbahçe karşılaşmasının ikinci yarısında stada geldi. Maçın kalan bölümünü Olimpiyat Stadı'nda izleyen Sadettin Saran maç sonu açıklamalarda bulundu.

Sadettin Saran yaptığı açıklamasında, “Öncelikle destekleyenlere teşekkür ederim. Çok büyük destek vardı. Çok mutlu oldum. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim. Şampiyon olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ömrüm boyunca unutamayacağım destek vardı. Biz şampiyon olacağız. Taraftarımızı mutlu edeceğiz. Şampiyon olana kadar pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar çalışacağız ve sonunda inşallah çok mutlu edeceğiz. Tüm desteğin farkındayız. İyi ki bu büyük camianın parçasıyım. En büyük gururum bu takımın başkanı olmak. Çok iyi ekibimiz var, oyuncularımız var. Bizim artık şampiyon olmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ben biraz duygusal bir adamım” ifadelerini kullandı.