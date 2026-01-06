'ERDEN KARDEŞİMİ ZİYARET ETTİM'

Dursun Özbek, güzel bir maç olduğunu ve Galatasaray'ın bileğinin hakkıyla kazandığını belirterek, hedeflerinin final müsabakasını da kazanmak olduğunu söyledi. Erden Timur'u da ziyaret ettiğini ifade eden Özbek, 'Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. İki tarafta futbolun gerektirdiği gibi oynadılar. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Galatasaray gelip burada bileğinin hakkı ile yarı finali geçti. Şimdi finale bakıyoruz. Özelliklere Anteplilere teşekkür ediyorum. Maçın bol gollü ve seyirci etkisinin de yüksek olması güzeldi. Bundan sonraki hedefimiz finali almak. Finaldeki rakibimiz de yarın belli olacak bekliyoruz. Erden Timur kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Benim yönetimimdeydi ve beraber çalıştık. Maalesef bu dönemde bazı ufak problemleri var. Galatasaray'a çok destek verdi. Bu süreçte her zaman kendisinin yanında olacağız. Silivri'de kendisini ziyaret ettim ve dertleştik. Moralli gördüm. İnşallah en kısa sürede tekrar aramıza dönecek. Galatasaray'a tekrar hizmet etmeye devam edecek' ifadelerinde bulundu.

'GALATASARAY'A SALDIRARAK BİR YERE VARAMAZSINIZ'

Hem saha içerisinde hem saha dışında mücadele ettiklerini belirten Dursun Özbek, 3 buçuk seneden beri arkadaşlarla görevdeyiz. Bu dönemde yaptığımız hamlelerle Türk futbolunu üst çıtalara taşıdık. Burada görünen o ki biz bunları yaparken aynı zamanda ilkleri yapan kulüp olmayı gösterdik. Diğer kulüplerin de benzer projelerle seviyelerini yükseltmeleri mümkün. Ama maalesef görünen o ki, yukarı gideni aşağı çekelim mantığı ile hareket ediliyor. Sosyal medyadaki sataşmalarla ilgili en başından beri mücadele ediyoruz. Ama bu dönem şunu getirdik. Bu mücadeleyi biraz daha şeffaf yapmak üzere, mücadele ettiğimiz kişilerin isimlerini vererek mücadelemizi bir seviye daha yukarı çıkardık. Sahada mücadelede varız. Saha dışında da en sert ve yaman biçimde mücadele edeceğiz. Galatasaray'a saldırarak hiçbir yere varamazsınız' şeklinde konuştu.

'TRASNFERLERİ BİR AN ÖNCE BİTİRMEK İSTİYORUZ'

Özbek, transfer süreci için önlerinde biraz zaman olduğunu ancak buna bağlı kalmadan bir an evvel transferleri bitirmek istediklerini söyledi.

Dursun Özbek, 'Galatasaray'ın limitinin iki katı olmasının sebebi gelirlerinin üst seviyede olmasına bağlı. Transfer sezonuna hazırlandık. Burada hocamızın ve scout ekibimizin belirlediği futbolcular var. Onlarla görüşmelerimiz çok önceden başladı. Transfer süreci için önümüzde biraz zaman var ama biz buna bağlı olmadan bir an evvel transferleri bitirmek istiyoruz. Yaz transferlerinde 5 transfer yaptık. 5'i de sahada. Bu transferdeki başarımızı gösteriyor. Hazırlıklarımızı yaptık. Ben ve Abdullah kardeşim bu konuda çalışıyoruz. Ara transfer döneminde de eksiklerimiz belli. Bitirmek için çalışıyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun' diye konuştu.

'GALATASARAY RAKİP SEÇMEZ'

Galatasaray ailesinin et ile tırnak gibi olduğunu ve hiçbir zaman rakip seçmediğini anlatan Dursun Özbek, finalde de başarılı olacaklarını ifade ederek, 'Galatasaray ailesi et ve tırnak gibidir. Galatasaray eleştirel bir camiadır. Bu büyüklükte bu eleştirel kaynaklı olmuştur. Yel kayadan sadece toz alır. Bu cümleyi daha evvelde kullanmıştım. Bugün tam zamanı. Kimse Galatasaray'ın bütünlüğünü bozamaz. Galatasaray; yönetici, taraftarı ve oyuncusuyla et ve tırnak gibidir. O nedenle yel kayadan sadece toz alır bunu herkes böyle bilsin. Galatasaray rakip seçmez. Galatasaray Türk futbolunda her zaman en iyisi olmuştur. Biz kupaların takımıyız. Kim gelirse gelsin. Bizim için fark etmez. Finalde başarılı olacağız. Icardi bizim ilk 11 futbolcumuz. Icardi Galatasaray'a çok şey vermiştir. Galatasaray'ın oyuncusudur. Önümüzdeki yaklaşık 5 ay daha Galatasaray'ın futbolcusudur. Dolayısıyla biz yeri ve zamanı geldiği zamanda gereken kararı vereceğiz' yorumlarında bulundu.