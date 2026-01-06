Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Antalya kampında konaklanan otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı’nın katıldığı bildirildi.
İsviçre’de Monthey altyapısında futbola başlayan Berkan Kutlu, kariyerinde Sion, Alanyaspor, Genoa ve Galatasaray formalarını giydi. 27 yaşındaki futbolcu ile yeşil-beyazlı ekip arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
A Milli Takım’da 8 kez görev alan deneyimli orta saha, Konyaspor’da 18 numaralı formayla mücadel
Muhabir: Haber Merkezi