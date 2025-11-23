Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nilüfer Yurtoğlu, 10 yıllık bilirkişilik deneyimini sporcu disiplini ve vicdan sorumluluğuyla sürdürüyor.

Medya ve iletişim uzmanlığının yanında yıllardır sporun içinde yetişmiş bir isim olan Yurtoğlu, Türk yargı sisteminde yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü bilirkişilik görevinde adalet duygusunu, vicdanını ve sorumluluk bilincini merkeze alan bir yaklaşım benimsiyor.

Sporcu kimliğinin kazandırdığı disiplin, mücadele ruhu ve dürüstlük ilkesi; bilirkişilik görevinde sergilediği objektif ve titiz çalışma anlayışına da yansıyor. Kendisi, “Adalet duygusu ve vicdan, yapılan her teknik değerlendirmenin temelidir” anlayışıyla hareket ediyor.

Bilirkişilik görevini yerine getirirken, yılların verdiği profesyonel birikimi sporculuktan gelen karakterle birleştiren Yurtoğlu, her raporunda hem toplum yararını hem de mesleki etik kurallarını gözettiğini vurguluyor.

Yaklaşık on yıldır devam eden bu görev, siyasi pozisyonundan bağımsız olarak, tamamen uzmanlık bilgisi, adil değerlendirme ve vicdani sorumlulukla yürütülüyor. Bu yönüyle kendisi, hem teknik yetkinliği hem de insanî değerleri ön planda tutan bir yaklaşımın örneğini sergiliyor.